Godset-trenaren: – Sett utanfrå er Strømsgodset ein klovneklubb

Dei to overtek hovudtrenaransvaret frå Henrik Pedersen etter at dansken forlét Godset før helga. Hendingane i den siste tida har sett drammensklubben i eit dårleg lys.

– For meg, sett utanfrå, så er Strømsgodset no ein klovneklubb. Det er det vi må ta tak. Saml alt. Saml spelarane, sa Ingebretsen på eit pressetreff måndag ettermiddag, ifølgje TV 2 og VG.

– Eg har eit møte med kvar enkelt spelar i dag, der vi får fram ting dei ønskjer å seie noko om, noko om kva ståstad dei har og kva kvar enkelt kan bidra med. No er vi avhengig av hjelp frå alle mann. Det er ein tøff situasjon for klubben, sa Ingebretsen.

Wibe-Lund var assistenttrenar under Pedersen og fekk tilbod om hovudtrenarjobben i helga. Då stilte han krav om å få med seg Ingebretsen.

– Eg er rørt og takksam for at han vart med. Alle skjønner at dette er ein ekstremt krevjande situasjon. På eit personleg nivå har det vore tøft, seier Wibe-Lund, ifølgje VG.

