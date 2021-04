Lingards målfest påfører West Ham-kapteinen dyrt hotellopphald

sport

Lingard har vore i forrykande form etter at han i januar vart lånt ut frå United til Premier League-kollegaen. Åtte ligaskåringar, seks av dei på dei sju siste kampane, er den formidable fasiten så langt.

Søndag vart det to skåringar mot Leicester.

Målfesten gjer at Lingard allereie har gått sigrande ut av eit veddemål som kjem til å koste West Ham-kaptein Mark Noble dyrt.

– Samtidig som at Jesses mål var fantastiske, inngjekk eg eit veddemål med han då han kom til klubben om at dersom han skåra åtte mål, skulle eg betale for ein kveld på byen og ei overnatting på Corinthia Hotel. Så det kjem til å koste meg nokre pund, røper Noble overfor nettsidene til klubben.

Hotellet det er snakk om, er av det fasjonable slaget og ligg i sentrum av London. Ei overnatting ser ut til å koste frå 400 pund, tilsvarande rundt 4600 norske kroner, og oppover.

Dermed kan Lingard nyte godt av suksessen han no opplever på meir enn éin måte. Ei rekkje europeiske storklubbar skal visstnok òg ha merka seg prestasjonane til den utlånte United-spelaren.

