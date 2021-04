Tidlegare idrettsprofil innrømmer Nav-svindel

sport

Mannen erkjende straffskuld då rettssaka starta i Bergen tingrett måndag, skriv Bergensavisen.

– Eg tilstår fullt og heilt at eg har feilinnmeldt timar. Eg har inga unnskyldning for det og er veldig lei meg, sa han.

Ifølgje tiltalen oppgav mannen til Nav at han arbeidde 454 timar. Påtalemakta meiner at han i realiteten fekk lønn for 3.390,5 timar og dermed fekk utbetalt 730.000 kroner meir enn han skulle.

I tiltalen står det at mannen skal ha fått lønn for 2.609,5 timar og dermed ha svindla til seg over 500.000 kroner frå Nav.

Då tiltalen vart kjend, sa mannen at han ikkje hadde hatt til hensikt å lure nokon og at han er ingen skurk.

