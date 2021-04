sport

Curry har brukt 12 år på å samle seg 17.818 poeng. Chamberlain plukka 17.783 poeng i perioden 1959 til 1965.

Curry trong 19 poeng på å ta rekorden frå klubblegenda Chamberlain og klarte det i 1. periode.

– Eg brukte seks år ekstra målt mot Wilt, men dette betyr uansett noko. Eg er takksam for alle som gjer det mogleg for meg å halde på dette, sa Curry etter 116-107-sigeren over Nuggets.

(©NPK)