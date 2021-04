Daniel-André Tande utskriven frå sjukehus

sport

Det opplyser Skiforbundet i pressemelding.

– Daniel vart i går utskriven frå sjukehuset. Han er i god allmenntilstand og har det bra. Ro og kvile er ein del av behandlinga. Dette samsvarer ikkje med å stille opp i media. Daniel er derfor ikkje tilgjengeleg for intervju i vekene som kjem, seier hopplandslagets laglege Guri Ranum Ekås i ei fråsegn.

Tande datt stygt i skiflygingsbakken i Planica før påske. Uhellet skjedde i ein prøveomgang. I etterkant fekk han påvist brot i kragebeinet og ei punktert lunge.

– Vi er heilt sikre på at Daniel ser fram til dagen då dei medisinske råda ikkje lenger påverkar kvardagen hans. Eg vil på vegner av hoppfamilien takke laglege Guri Ranum Ekås for høg profesjonalitet, dedikert innsats og eit svært godt samarbeid som har vore til stor hjelp, ikkje berre for Daniel, men også alle oss andre som har hatt ei krevjande tid, seier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Fredag førre veke vart 27-åringen flogen med ambulansefly frå Ljubljana til Gardermoen.

