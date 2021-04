Kjøll om toppidretts-unntak: – Anerkjenner betydninga av fair play

sport

Tysdag stadfesta kulturminister Abid Raja (V) overfor NTB at toppidretten blir gitt unntak frå det strengaste tiltaksnivået. Det betyr at alle toppidrettsutøvarar kan ta opp att trening, sjølv om dei høyrer heime i kommunar som er underlagde tiltaksnivå A.

– Dette er gledelege nyheiter for toppidretten. Forbodet mot organisert trening for toppidrettsutøvarane våre i kommunar med det høgaste tiltaksnivået har skapt store utfordringar, spesielt knytt til nødvendige førebuingar mot kommande kampar, konkurransar og meisterskap nasjonalt og internasjonalt, seier idrettspresident Berit Kjøll til NTB.

Dei ulike treningsmoglegheitene som den siste tida har rådd mellom anna i toppfotballen, har skapt debatt om at det etter gjenopninga vil bli konkurrert på ulike vilkår.

– Ved å avvikle forbodet opplever eg at styresmaktene anerkjenner betydninga av fair play for norsk toppidrett, og at alle våre fremste utøvarar skal ha like konkurransevilkår. No gler vi oss over avgjerda og ser fram til ein trygg oppstart av både treningskampar og seriekampar for fleire idrettar i vekene framover, seier Kjøll.

Unntaket for toppidretten blir gjord gjeldande frå tysdag klokka 16.

(©NPK)