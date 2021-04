NHL-reglar i SHL og Allsvenskan neste sesong

sport

Endringane kjem truleg til neste sesong som startar i september, skriv Hockeynews.se

Då vil ein mellom anna kunne tillate at trenarane utfordrar situasjonar om tvilsame skåringar, og viss det blir slåstkamp undervegs vil det berre bli gitt fem minutts utvisingar i staden for matchstraff.

– Dette er reglar for eliten, og det vil ikkje gjelde ishockey på ungdoms- og juniornivå, seier dommarsjefen i SHL, Tomas Thorsbrink, til Hockeynews.se.

Ishockey vil tenkje som fotballen og ha eitt regelverk for sporten likt over heile verda. Dei siste sju–åtte åra har Thorsbrink diskutert saman med personar frå det svenske ishockeyforbundet på korleis ein skal gjere det mogleg.

– Ein svensk spelar har i dag eitt sett reglar for Sverige. Så har han andre reglar viss han speler i CHL (meisterligaen), og i landslaget Tre Kronor er det ein tredje type reglar, seier han.

Frå og med neste sesong kan det bli eitt sett reglar uansett om du speler i SHL, Finland, KHL, NHL eller på landslaget.

– No har ein komme så langt i det arbeidet at det truleg blir teke ei avgjerd under IIHF-kongressen i juni. Då vil Sverige frå neste sesong ha NHL-reglar med nokre få justeringar, men ikkje mykje, seier dommarsjefen.

