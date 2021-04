sport

Tobias Hestad er son av Moldes tidlegare storspelar Daniel Berg-Hestad.

På Moldes nettside står det at Tobias Hestad debuterte for Moldes A-landslag i 2019. Det skjedde i ein cupkamp mot Sunndal. Haustsesongen 2019 spelte han for Asker.

I 2020-sesongen var han lånt ut til Stjørdals-Blink.

