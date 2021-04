Sonen til Solskjær ler av «ordkrigen» faren har med Mourinho

sport

Det er avisa Tidens Krav som har snakka med Solskjær junior. Kristiansund-spelaren ler godt når han blir spurd om utsegnene som fall mellom faren og Tottenham-manager José Mourinho etter søndag kamp.

– Ja, eg lo godt søndag òg, seier Noah Solskjær.

Bakgrunnen for meiningsutvekslinga var at pappa Solskjær openbert meinte Tottenham-stjerna Son Heung-min fall lett i ein duell med Scott McTominay. Episoden førte til at United fekk annullert eit mål.

– Eg må seie det at om det hadde vore sonen min som vart liggjande i tre minutt etter ein slik duell og trong hjelp av ti kameratar for å komme seg opp, hadde han ikkje fått noko mat heime, sa Solskjær.

Det fekk Mourinho til å tenne.

Sonny (Son Heung-min) er heldig som har hatt ein far som er ein betre person enn Ole. For som far må du alltid passe på at barna dine har mat, uansett kva dei gjer. Om du så må stele maten, så gjer du det for at barna dine skal få mat. Eg har fortalt Ole kor skuffa eg er, sa portugisaren.

Overfor Tidens Krav forsikrar Noah Solskjær om at han alltid har fått mat heime.

– Mourinho ønskte vel berre å ta fokus vekk frå at dei hadde tapt, seier han òg.

