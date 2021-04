Coe: – Vi kan miste ein heil friidrettsgenerasjon om OL blir avlyst

sport

I eit intervju med BBC, i samband med at det er 100 dagar igjen til sommarleikane i Japan, vedgår Coe at OL-arrangørane opplever spesielt utfordrande tider med auke i smittetilfelle.

Han legg samtidig til at det er sett i verk fleire omfattande smitteverntiltak, og at arrangørane jobbar for å roe den japanske befolkninga.

Tokyo-OL har møtt betydeleg motstand blant innbyggjarane i Japan under koronapandemien. Ei meiningsmåling utført av nyheitsbyrået Kyodo viser at 72 prosent av dei spurde ikkje ønsker at OL blir halde som planlagt i juli og august.

– Det er ikkje den fjernaste moglegheit for at ein vil utsetje igjen, seier Coe og signaliserer dermed at det blir gjennomføring eller avlysing.

– Det vil vere det same som ei avlysing, og ein heil generasjon av utøvarar over heile verda som har jobba knallhardt, vil gå glipp av denne moglegheita, seier friidrettstoppen.

Han legg til at årets OL uansett vil bli ein heilt annan type leikar for utøvarane sidan det mellom anna vil vere store avgrensingar til å sjå seg om i Tokyo medan arrangementet går føre seg.

OL skal etter planen gå av stabelen frå 23. juli til 8. august i den japanske hovudstaden. Leikane skulle opphavleg gått sommaren 2020.

(©NPK)