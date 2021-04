Cupfinalen blir flytta til våren 2022 – nedstengde klubbar blir seinare innvilga seriestart

sport

Det kjem fram av den oppdaterte hovudterminlista som vart presentert av Norges Fotballforbund onsdag.

– Det blir planlagt med eit fullverdig NM der tre rundar blir spelte i 2021 og dei resterande fire rundane på våren 2022, seier Nils Fisketjønn, leiar for NFFs konkurranseavdeling.

– Målet er at breidda skal vere i gang i siste halvdel av juli slik at ein får gjennomført eit NM med dei innleiande folkefestane, legg han til.

I fjor måtte cupen for menn avlysast.

Planen om å starte Eliteserien 8.- og 9. mai står fast. Siste runde blir spelt 11. desember.

NFF tek atterhald når det gjeld den endelege godkjenninga til styresmaktene for oppstart av seriespel. Tysdag vart det opna for treningskampar i fotballen frå kommande helg. Regjeringa varsla vidare at eit endeleg grønt lys for seriespel først vil komme tidleg i mai.

Samtidig opplyste kulturminister Abid Raja til NTB at ambisjonen er at eliteserien skal kunne starte opp som planlagt 8. mai.

– Vi er svært glade for støtta frå styresmaktene til at vi kan starte. For klubbar i område som har vore nedstengt har vi tilpassa dei to første serierundane. Det har i tillegg vore prioritert å få på plass ei tilpassing for dei klubbane som skal ut i UEFA-turneringar, seier Leif Øverland, administrerande direktør for Norsk Toppfotball.

Dermed får fleire klubbar i Viken, som har hatt treningsnekt den siste tida, oppfylt ønsket om å utsetje dei to første seriekampane. Dei innleier dermed sesongen først 15. og 16. mai.

(©NPK)