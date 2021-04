Elverum hentar inn trenarlegenda Mats Olsson

sport

Svensken har i mange år vore trenar for dei kvinnelege landslagsmålvaktene i Noreg.

– Elverum tok kontakt etter at eg fornya avtalen med Norges Håndballforbund til 2024. I den nye avtalen kan eg ikkje jobbe for andre forbund. Dermed mangla eg ein viktig del i jobben, som Elverum no fyller, seier Olsson til TV 2.

Olsson bur i Spania og har i dei siste åra òg vore trenar for Sveriges landslagsmålvakter.

I dei neste åra er det berre jobb i Noreg som tel.

Mats Olsson var i si tid ein svært god landslagsmålvakt for Sverige med mellom anna VM-gull i 1990.

