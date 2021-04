Fortsett ankeltrøbbel for Ødegaard – usikker til kamp

sport

Det stadfestar London-klubben i ei skadeoppdatering på nettsidene sine onsdag.

– Martin har opplevd ubehag i den høgre ankelen sin sidan han var på landslagssamling. Martin gjekk glipp av den første kampen mot Slavia Praha sist torsdag og kampen på søndag mot Sheffield United. Tilgjengelegheita hans blir framleis vurdert føre kampen på torsdag, heiter det der.

Det var under den første landskampen mot Gibraltar at Ødegaard var uheldig og trakka over. Han vart bytt ut, men spelte seinare VM-kvalifiseringsoppgjera både mot Tyrkia og Montenegro.

Landslagskapteinen var òg med i Premier League-kampen mot Liverpool i etterkant av landslagssamlinga.

(©NPK)