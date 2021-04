Finne til cupfinale i Danmark

sport

Jeppe Simonsens to mål og eit sjølvmål gjorde at Finnes lag leidde 3–0 sju minutt før slutt med 0-1-tap som utgangspunkt frå den første kampen. Evander reduserte til 1–3 tre minutt før slutt, men Sønderjyske heldt unna og tok seg til cupfinalen for andre året på rad. I 2020-sesongen vart det 2-0-siger over Aalborg.

Finne vart teken av banen i det 64. minuttet. Bergensaren gjekk til Sønderjyske ved årsskiftet frå Vålerenga. I utlandet har Finne tidlegare vore i Köln og Heidenheim.

Cupfinalen i Danmark blir spelt 13. mai.

