Guardiola hyllar Dortmunds stjerneskot: – Kanskje lyg han om alderen?

sport

Onsdag skåra Bellingham sitt aller første Champions League-mål. Det skjedde få dagar etter at han noterte den første skåringa si i Bundesliga.

– Eg kan nesten ikkje tru det. Kanskje lyg han om alderen sin? Han er så god for ein 17-åring å vere. Ein fantastisk spelar, sa Guardiola etterpå.

Engelskmannen gav Dortmund ei tidleg leiing i returkampen i meisterligakvartfinalen, men etter pause slo Manchester City tilbake og vann 2–1. Samanlagt gjekk dei lyseblå vidare med 4–2.

Bellingham viste òg kvalitetane sine i det første oppgjeret i Manchester. Der fekk han ei skåring annullert, ei dommaravgjerd mange meinte var heilt feil.

– Eg snakka med trenaren hans, Edin (Terzic). Han fortalde meg at det vi har sett over to kampar, er det han viser på kvar einaste trening, sa Guardiola vidare om Bellingham etter kampen på onsdag.

17-åringen er den yngste engelskmannen nokosinne til å skåre mål i Champions League. Han kom til Borussia Dortmund frå Birmingham i fjor sommar.

Trass i den unge alderen sin er det venta at Bellingham får plass i England-troppen til EM-sluttspelet i juni og juli.

(©NPK)