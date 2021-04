Handball: Endå ei spelaroppseiing i ØIF

sport

ØIF opplyser at 25 år gamle Vildalen har rett til å seie opp kontrakten sin med 14 dagars varsel sidan han er permittert.

– Eg har sagt opp kontrakten min fordi eg føler at dette er noko eg og karrieren min treng no. Eg har lyst til å bli så god som mogleg, og sånn eg vurderer det heilt personleg så treng eg noko anna akkurat no, seier Vildalen.

Josip Vidović, André Bergsholm Kristensen og Hermann Gjekstad har òg sagt opp kontraktane sine med arendalsklubben.

– Det opplevast alltid som eit knyttneveslag når seriøse og dyktige medarbeidarar ønskjer å gå andre vegar. Hermann er ein fantastisk seriøs idrettsutøvar. Men når ting får lagt seg og dei umiddelbare kjenslene blir avdempa, så er det òg slik at det ligg mange moglegheiter i det at nokre dører blir lukka. ØIF Arendal har heilt plutseleg fått eit stort handlingsrom når det gjeld framtidige sportsbudsjett som resultat av fire avgangar frå dagens spelartropp, seier ØIFs dagleg leiar Bjørn-Gunnar Bruun Hansen.

