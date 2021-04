sport

Det kom fram på ein medieseanse i etterkant av idrettsstyremøtet denne veka.

– Vi hadde ein lang diskusjon, og mange spørsmål varte stilte, sa idrettspresident Berit Kjøll.

Idrettsstyret innstiller på at det skal setjast ned eit utval under Idrettstinget i mai. Dette skal sjå nøyare på e-sportsforbundet, dei ulike aktivitetane og om det er grunnlag for opptaking i Norges idrettsforbund.

(©NPK)