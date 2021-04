Scholes bekymra over Haalands «familiekopling» til City

sport

Scholes snakkar om Haaland i eit eksklusivt intervju med Talksport, og han legg ikkje skjul på at han gjerne skulle sett den norske 20-åringen ikledd den raude United-trøya.

Om Scholes får det som han vil, blir Haaland gjenforeina med den tidlegare trenaren sin Ole Gunnar Solskjær på Old Trafford.

– Han har det forholdet med Ole, og vi veit alle kor god han er, seier den tidlegare midtbanestjerna og held fram:

– United er desperat etter eit nummer 9, ein klar midtspiss. Haaland ville vore det perfekte valet. Sjølvsagt ville han det.

Det er venta at fleire klubbar kastar seg inn i kampen om signaturen til Haaland dersom det blir aktuelt for han å forlate Borussia Dortmund allereie til sommaren. Meisterligaforliset mot Manchester City onsdag gjorde det i alle fall ikkje meir sannsynleg at Haaland blir.

Faren hans Alfie Haaland og agent Mino Raiola skal nyleg ha hatt samtalar med både Real Madrid og Barcelona. Scholes fryktar dessutan at Manchester City, som pappa Haaland spelte for i tre sesongar, kan vere ein aktuell arbeidsgivar for den ettertrakta spissen.

– Det er eit par andre klubbar som kan vere med her. Du må tenkje på faren hans òg, med den City-koplinga han har. Den kan vere sterk i denne samanhengen.

– Men la oss sjå. Eg kryssar fingrane for at dersom han flyttar, så kjem han til den raude delen av Manchester, seier Scholes.

(©NPK)