Solskjær og Solbakken satsar på e-sport

Selskapet Ulti Agency vart starta av Asgeir Kvalvik i Kristiansund under pandemien og omsette for knappe to millionar kroner på dei første tre månadene i 2020, heiter det i ei pressemelding.

Selskapet skal på same måte som agentselskap i fotballen representere utøvarar og leiarar.

– E-sport har vorte større enn nokon ville tort å spå for berre få år sidan. Dette spreier idrettsglede over heile verda. Det synest eg er spennande, Ulti Agency er eit selskap med store planar. Her handlar det om å sjå spelarane og gi dei ein sjanse, og så gjer det heller ikkje noko at dette kjem opp i heimbyen min, Kristiansund, seier Ole Gunnar Solskjær.

United-manageren og agent Solbakken kjøper begge 12,5 prosent av aksjane i det nemnde selskapet. Kjøpesummen skal vere eit betydeleg millionbeløp.

Dagleg leiar Kvalvik representerer allereie fleire internasjonale utøvarar. Selskapet har opna kontor i Seattle i USA og har konkrete planar om utviding i både Asia og Sør-Amerika.

– Vi er veldig stolte av å få inn Ole Gunnar og Jim som store eigarar. Det er ei anerkjenning til e-sporten, og dette er eigarar som har erfaringar, engasjement og kunnskap som verkeleg vil bidra til å løfte oss og definere heile feltet vårt. Vi har store ambisjonar og moglegheitene er uendelege i ein svært spennande marknad, seier Kvalvik, som tidlegare har jobba fleire år i eliteserielaget Kristiansund Ballklubb.

