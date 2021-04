Sverige henta tilbake finsk smørjesjef etter løpar-uro

sport

Torsdag opplyser Det svenske skiforbundet at Martin Norrgård blir henta tilbake til smørjeteamet rundt langrennslandslaget etter eitt år som finsk smørjesjef.

Norrgård var svensk smørjar i 2019/20-sesongen, men sette deretter kursen for heimlandet etter å ha fått eit attraktivt tilbod der.

No vender han tilbake for å hjelpe Ebba Andersson, Frida Karlsson og resten av dei svenske stjernene.

Nyheita kjem i kjølvatnet av at både Rikard Andreasson og Ulf Eriksson nyleg stadfesta at dei sluttar i det svenske smørjeteamet. Andreasson var personleg smørjar for Ebba Andersson.

– Han er ein veldig viktig person, som no blir teken ifrå meg. Og å då gå inn i ein OL-sesong kjennest ikkje så gøy. Akkurat no kjennest det ikkje som at eg er i ein kjempetrygg situasjon, sa langrennsstjerna til Expressen då nyheita vart kjend.

Ulf Eriksson hadde mellom anna ansvar for skia til sprintprofilen Maja Dahlqvist.

(©NPK)