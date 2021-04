Ukraina har starta vaksinasjon av OL-utøvarane sine

sport

Torsdag fekk dei første utøvarane det første av to stikk, 99 dagar før leikane i Tokyo startar. Ukrainas helsedepartement har opplyst at dei har fått 1500 vaksinar til idrettsutøvarane som vil bli vaksinert på frivillig basis.

– Vi vil at alle utøvarar kjem seg til desse konkurransane utan nokre restriksjonar. Vi vil sjå det ukrainske flagget og høyre den ukrainske nasjonalsongen, sa helseminister Maksim Stepanov i ei fråsegn torsdag.

Utøvarane som kjem til OL i Tokyo, må ikkje vere vaksinerte, men Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har oppmoda til det og sikra seg den kinesiske vaksinen til land som ikkje har tilgang på vaksine.

Sidan starten av pandemien har Ukraina hatt 1,9 millionar koronatilfelle og 38.000 døde, skriv nyheitsbyrået AFP. Omkring 400.000 har fått vaksine i landet med drygt 43 millionar menneske.

Olympiatoppen har understreka at dei ikkje ønskjer at norske utøvarar skal snike i vaksinekøen her heime.

(©NPK)