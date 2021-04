Warholm held OL-døra open for 2032

sport

– Viss du spør meg no, så håpar eg å kunne springe OL i 2032, sa friidrettsstjerna i eit intervju med Ato Boldon onsdag kveld.

Boldon er tidlegare verdsmeister på 200 meter og ekspertkommentator på NBC. Kvar veke gjennomfører han direkteintervju med ei friidrettsstjerne på Instagram, og Warholm var gjest i samband med at det onsdag var 100 dagar til OL i Tokyo, skriv NRK.

Sunnmøringen OL-debuterte med å bli nummer ti på 400 meter hekk som 20-åring under i OL i Rio de Janeiro i 2016. I den same meisterskapen sette han norsk rekord med tida 48,49. Seinare har han senka den personlege rekorden ned til 46,87, og det er tidenes nest beste tid på distansen.

I London i 2017 og Doha i 2019 vart han verdsmeister på 400 meter hekk.

I Tokyo-OL til sommaren blir han naturleg nok ein av favorittane på den same distansen, men om han deltek i OL i 2032 blir det neppe på 400 meter hekk. Det er ein distanse som til no ikkje har eigna seg for utøvarar i tilårskommen alder.

– Eg vil prøve meg på 800 meter, men eg veit ikkje når, fortalde Warholm onsdag.

