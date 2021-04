Amerikansk friidrettsstjerne fekk redusert dopingstraff

sport

Det er Den internasjonale valdgiftsretten for sport (Cas) som har behandla saka og komme fram til at Coleman skal få redusert straffa han vart gitt av integritetseininga til friidretten (AIU).

Coleman er regjerande verdsmeister på 100 meter.

Utestenginga til sprintstjerna gjeld frå 14. mai 2020. Sjølv om utestengingsperioden blir redusert, går han dermed glipp av det utsette sommar-OLet i Tokyo.

24-åringen Coleman blir straffa for tre brot på meldeplikta gjennom eitt år. Ved tre tilfelle i 2018 og 2019 var han ikkje tilgjengeleg for dopingjegerane.

Amerikanaren var heller ikkje tilgjengeleg til ein test 9. desember i fjor.

AIU understrekar at han ikkje er skulda for å ha teke ulovlege middel, men gjentekne brot på meldeplikta blir sett på som ei dopingmisferd.

Coleman slo til med 9,76 sekund på vegen mot VM-gullet på 100 meter hausten 2019. Ein formalitet gjorde det mogleg for han å delta i Doha. I tråd med regelverket vart den første misferda hans frå 6. juni 2018 datert til 1. april same år.

Dermed kom ikkje det tredje brotet innanfor tolv månader.

Coleman vart mellombels suspendert i juni i fjor medan ein ventar på AUIs behandling av saka. Den gong rasa han på Twitter og fortalde om hendinga frå desember i fjor. Stjerna forklarte at han var ute for å kjøpe julegåver då dopingkontrollørane ringde på døra hans.

Han hevda vidare at dei ikkje kontakta han på telefon, og at ei dopingprøve vart avlagd to dagar seinare.

(©NPK)