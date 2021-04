Danmark opnar fotballtribunane for første gong sidan september

sport

– Dette er heilt avgjerande for oss, seier direktøren i divisjonsforeininga Claus Thomsen.

Den øvste divisjonen for menn, Superligaen, er ei av turneringane som får opne tribunane igjen for første gong sidan september i fjor.

Det blir lov med opp til 500 tilhengjarar per seksjon. Dette betyr at det på dei største stadiona kan komme fleire tusen tilskodarar på kamp.

Det opplyste justisminister Nick Hækkerup seint torsdag, ifølgje nyheitsbyrået Ritzau.

Det skal vere minst ein meter mellom kvar tilskodar. Dei som skal inn på stadion, må òg vise eit koronapass og registrere seg.

Vedtaket gjeld òg for cupkampar, A-landskampar kvinner, dei tre øvste divisjonane for kvinner og dessutan nivå to for herrane.

(©NPK)