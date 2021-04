Friidrettssjefen ser bort frå bruk av høgdehus før OL uansett vedtak på idrettstinget

sport

– Det er for seint. Planen er lagd. Det fysiske utstyret er heilt sikkert ikkje på plass på så kort tid heller. Det vil nok ta litt tid, seier toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund til NTB.

Friidrettsforbundet har i lengre tid jobba for at Norges idrettsforbund skal oppheve forbodet mot bruk av simulert høgd, såkalla høgdehus.

Vegen fram dit vart kortare etter styret i idrettsforbundet gjekk inn for ei slik lemping på regelverket tidlegare denne veka. Den endeleg avgjerda om oppheva forbod skal stemmast over på idrettstinget i mai.

Slokvik er beherska optimist med tanke på kva som kan bli vedteke.

– Det er meir sannsynleg at det kan bli vedteke når idrettsstyret går inn for det. Det er eit steg på vegen, men det er mange andre som skal stemme òg. For oss er det positivt at dei har lytta til argumenta som har komme fram, seier han.

Norges Friidrettsforbund og Norges Skiskytterforbund var dei store særforbunda som stemde ja til å oppheve forbodet sist gong det var oppe til votering i 2015.

Juvass

Slokvik fortel at dei har god nytte av at forbodet eventuelt blir oppheva. Det betyr at utøvarane kan opphalde seg lenger i Noreg.

– Vi fekk gjennomført høgdetrening på Juvasshytta i fjor sommar. Problemet for utøvarane er at dei må ut av landet om vinteren. Om dei kan kombinere utanlandsopphald med kanskje å vere noko heime, vil det vere positivt.

– Bruk av høgdehus er mest aktuelt i for- og etterkant av høgdeopphald utanlands?

– Ja. Det var slik vi testa og brukte det litt i skiskyting i forkant av OL i Salt Lake City. Det er for at opphalda i utlandet kan bli kortare. Det vi veit er at bruken av høgdehus må kombinerast med vanleg høgd. Vi brukte det i førebuingane til Salt Lake OL. Vi hadde medaljevinnarar som brukte simulert høgd heime i Noreg som ein del av førebuingane til OL, seier Slokvik.

Han var landslagstrenar i skiskyting frå 2000 til 2002. Forbodet mot bruk av høgdehus i Noreg kom i 2003.

I høgda

Norges Friidrettsforbund har for tida seks utøvarar på høgdesamling i Sierra Nevada i Spania.

– Håvard Haukenes kom dit allereie i mars og avsluttar opphaldet 30. april. Brørne Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen, Per Svela og Tom Erik Kårbø blir der til 9. mai. Det er planlagt nytt høgdeopphald for dei fleste i St. Moritz i juni/juli i forkant av OL i Tokyo. Det blir eit høgdeopphald til i Europa før OL. Det er litt ulikt kvar dei reiser, seier Slokvik.

(©NPK)