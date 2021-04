sport

I siste del av fjorårssesongen spelte Fofana for Øygarden på lån i 1. divisjon. No blir han igjen leigd ut for å få meir førstelagsfotball, opplyser Strømsgodset.

Fofana har skåra eitt mål på elleve eliteseriekampar for Godset. Alt dette kom i 2019.2020-sesongen vart prega av sjukdom før han drog på lån til Øygarden.

Strømsgodset har moglegheit til å hente tilbake Fofana om det blir behov for det.

