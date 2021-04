Hertha-topp: Jarsteins sesong kan vere over etter koronasjukdom

sport

Friedrich er attgjeven av Tysklands største avis Bild. Sportsdirektøren snakka i samband med at fire personar har fått påvist koronasmitte dei siste dagane.

– Rune har fått det hardast. Han var på sjukehus i ein kort periode, seier Friedrich ifølgje avisa.

Landslagsmålvakta testa positivt etter å ha returnert til klubblaget frå landslagssamling nyleg. Ifølgje Friedrich tok Jarstein ein negativ test 1. april. Deretter utvikla han symptom natta mellom 2. og 3. april.

Deretter tok målvakta ein «svakt negativ test» 3. og 4. april.

– Deretter fekk han alvorlege symptom, seier Friedrich, som svarer at han ikkje trur nordmannen spelarar fleire kampar denne sesongen.

På veg tilbake

Hertha-trenar Paul Dardai, som er blant dei smitta, stadfesta tidlegare denne veka at Jarstein framleis slit med etterverknadene av sjukdommen.

– Folk reagerer ulikt på korona. Rune har hatt feber i lang tid, og derfor er han ikkje klar for trening igjen allereie torsdag. Vi legg ikkje noko press på han, sa Hertha-trenaren på ein digital pressekonferanse onsdag ifølgje Kicker.

Til klubben sine nettsider sa Dardai vidare at nordmannen må gjennomgå nødvendige testar før han tek opp att treninga.

Fire personar i Hertha har teke positive virusprøver dei siste dagane. Det skaper kjempetrøbbel for kampkalenderen i Bundesliga.

Seint torsdag kveld opplyste den tyske hovudstadsklubben at spelaren Marvin Plattenhardt hadde testa positivt på koronaviruset. Tidlegare på dagen hadde Hertha stadfesta smitte hos trenar Dardai, ein av assistentane hans og spissen Dodi Lukebakio.

Vurderte boble

På eigne nettsider opplyser Hertha Berlin at klubben har bede den tyske ligaen (DFL) om at dei tre neste seriekampane mot Mainz, Freiburg og Schalke blir utsette. Den førstnemnde kampen er no stadfesta utsett.

– Som eit resultat av smittetilfella som har oppstått, er vi no tvinga til å gå i karantene i to veker heime. Frå eit helsemessig perspektiv, er det absolutt det rette grepet. Frå ein sportsleg ståstad rammar det oss naturlegvis, i og med at vi no må spele seks Bundesliga-kampar før sesongen blir avslutta 22. mai, seier sportsdirektør Friedrich på nettsidene til klubben.

Då dei tre første smittetilfella på torsdag vart kjende, vart det opplyst at spelarar, leiarar og andre tilsette nær spelargruppa ville bli plasserte i ei «isolasjonsboble» dei neste to vekene. Det skulle tillate at treningar og kampar kunne halde fram som planlagt.

Den positive virustesten til Plattenhardt endra det. No blir det i staden heimekarantene på alle.

Virtuelle treningsøkter

– Etter å ha diskutert med den medisinske leiaren vår, skjerpa vi smitteverntiltaka under landslagspausen, og vi håpa òg at Rune Jarsteins positive koronatest var eit isolert tilfelle. Det har det dessverre vist seg ikkje å vere, seier sportsdirektør Friedrich.

Sportsdirektør Friedrich opplyser at Hertha-spelarane vil gjennomføre virtuelle treningsøkter medan laget er i karantene i tida som kjem.

Den tyske ligaen er under press med omsyn til å komme i mål med Bundesliga-sesongen innan utgangen av mai. Fleire spelarar skal deretter starte oppkøyringa til EM-sluttspelet i sommar.

Utsetjingar passar derfor svært dårleg.

Hertha Berlin står i fare for å rykkje ned frå Bundesliga. Hovudstadsklubben ligg på 15.-plass, éin plass over nedrykksstreken.

(©NPK)