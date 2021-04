Naboduell for Noreg til sommaren

sport

– Dette blir gøy. Vi hadde ei fin og etterlengta samling no, der vi fekk testa oss mot to gode motstandarar. Det var heilt essensielt for oss. Eg er kjempefornøgd med at vi får moglegheita til dette også i juni, noko som vil gi oss nye viktige referansar for å utvikle oss vidare. Vi hadde ein fin progresjon under samlinga vi hadde no, og spelarane gjorde ein god jobb. Forhåpentleg skal vi vere på eit endå betre nivå i juni, seier landslagssjef Martin Sjögren i ei pressemelding.

Førre møte var i 2018 då Sverige vann 2–1.

(©NPK)