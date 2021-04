sport

– Det er ei rekkje utfordringar, men organisasjonskomiteen tenkjer ikkje på å avlyse leikane, sa Seiko Hashimoto på ein pressekonferanse.

Ho er president i organisasjonskomiteen.

– Vi har respekt for at mange japanarar er skeptiske. Det må vi ta på alvor, la ho til.

Torsdag gjekk to markante japanske politikarar ut og sa at vi ikkje kan sjå bort frå at OL må avlysast om koronasmitten skyt ny fart.

Ei meiningsmåling i den japanske befolkninga har i tillegg avdekt at meir enn 70 prosent meiner sommarleikane bør avlysast eller utsetjast på nytt.

(©NPK)