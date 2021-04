Skihåp stiller ultimatum for å halde fram på landslag

sport

Til Adresseavisen seier Jensen at han vurderer ein retur til Team Elon Midt-Noreg.

Jenssen har denne veka evaluert førre sesong saman med Torstein Drivenes, trenaren for rekruttlandslaget.

Konklusjonen var at sesongen vart langt unna det Jenssen hadde håpa på. I januar innrømte han at han hadde gått på ein treningssmell. Han etterlyser no tettare oppfølging frå forbundet.

– Kravet mitt er å ha fagressursar som kan følgje meg opp kvar veke. Slike ting som Team Elon Midt-Noreg og trenar Kristian Skrødal kan tilby, seier Jenssen.

Han seier at han har sondert terrenget med den tidlegare trenaren sin.

I Skiforbundet kan dei ikkje garantere at Jenssen får ønskt sitt oppfylt.

– Vi har ein open og ærleg kommunikasjon rundt det Jan Thomas etterlyser. Vi ser utfordringa og ønskjer å optimalisere det. Samtidig kan vi ikkje skreddarsy eit opplegg for éin utøvar, men tilby eit opplegg som vi trur vil vere berekraftig og utviklande uavhengig av kven som er på lag, seier Torstein Drivenes.

Inntil ti løparar på langrennslandslaga kan få basen sin i Trøndelag kommande sesong.

(©NPK)