Vålerenga måtte haste-avlyse treningskamp – motstandarlaget i karantene

Det er Avisa Oslo som har fått stadfesta dette hos Vålerenga.

– Vi er i eigenpålagt ventekarantene. Derfor kan vi ikkje spele kampen i morgon, seier dagleg leiar Thor-Erik Stenberg i KFUM Oslo.

Han opplyser at ingen av spelarane har testa positiv, men ein familiemedlem til ein av spelarane har levert positiv test.

– Vi ønskjer å vere veldig forsiktige no og bruke tid til vi er heilt trygge på at ingen er smitta før vi spelar mot Vålerenga og eventuelt smittar dei òg og påfører Vålerenga unødvendig karantene, seier Stenberg.

Vålerenga har ikkje spelt kamp sidan treningskampen mot Strømsgodset 19. februar. Neste planlagde kamp er mot Sarpsborg onsdag.

VIF-trenar Dag-Eilev Fagermo sa til Nettavisen fredag at klubben jobba for å finne ein ny motstandar til laurdag eller søndag, men nokre timar seinare opplyste Vålerenga at første kampmoglegheit blir mot Sarpsborg.

