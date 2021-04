Dansk fotballpresident: Uefa vil kaste meisterliga-semifinalistar ut av turneringa

sport

Søndag vart det kjent at 12 av Europas største fotballklubbar går saman om å danne ein ny utbrytarliga. I etterkant har presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa), Alexander Ceferin, gått hardt ut mot klubbane og varsla at dei vil bli kasta ut av alle turneringar som blir styrte av Uefa.

No seier presidenten i Det danske fotballforbundet, Jesper Møller, at den sanksjonen kan bli sett i verk svært raskt. Møller forventar at utbrytarklubbane blir kasta ut av Meisterligaen kommande fredag.

– Då skal dei 12 klubbane ut, seier Møller og legg til:

– Det er sjølvsagt noko juridisk involvert som skal avklarast først, men haldninga mi er, så fremst det lèt seg gjere, at dei klubbane skal ut fredag.

Styret i Uefa møtest igjen kommande fredag. Der ser Møller for seg at avgjerda blir teken, dersom det juridisk er dekning for det.

Det vil i så fall betyr at inneverande meisterliga-turnering er over for tre av fire semifinalistar og at Paris Saint-Germain truleg blir utropt til vinnar. Manchester City, Chelsea og Real Madrid er alle del av den nye utbrytarligaen.

Uefa-president Ceferin har tidlegare sagt at han vil ha superligaklubbane og spelarane deira avvist òg frå EM og VM.

