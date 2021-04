Fotball-Europa i krig etter superliga-avgjerd

sport

Natt til måndag vart det klart at den europeiske superligaen skal startast opp av tolv europeiske storklubbar, mellom dei fleire klubbar med over 100 års historie i bagasjen. Det har vekt sterke reaksjonar ute i Europa.

– Alle skal kunne kvalifisere seg til turneringane våre. Det skal ikkje berre vere for ei lita eksklusiv, grådig gruppe. Uefa og fotballverda står saman mot dei klubbane som berre er drivne av grådigheit. Dette er kyniske planar, seier Uefa-president Aleksander Ceferin med adresse til superligaen.

Klubbane det gjeld, er Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham frå England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid frå Spania, Inter, Juventus og Milan frå Italia.

Norsk kritikk

Ceferin kunne på ein pressekonferanse fortelje at alle spelarar som deltek i den nye superligaen, vil bli ekskludert frå spel for landslaget. Dette kan gå ut over Noregs nye landslagskaptein, Martin Ødegaard, og dessutan Jens Petter Hauge i Milan.

Landslagssjef Ståle Solbakken er blant dei som er ytst kritisk til utbrytarligaen.

– Eg trur landslagsfotballen no, viss ein kjem så langt som det her, er død. Viss ikkje dei beste spelarane er med heller. Det er så mykje som speler inn, sa han til NRK og kalla planane superligaen «hjernedød».

Også norske politikarar og fotballikon har gått ut mot planane om ein eksklusiv superliga. Der ein gjengangaren pengar, draumar og verdiar.

– Ein liga som vil gjere dei rike endå rikare, ta draumane frå andre, øydeleggje fotballfellesskapet, skreiv Jonas Gahr Støre (Ap) på Facebook-sida si.

Også RBK-legende Nils Arne Eggen har uttalt seg.

– Det er ein kjeltringstrek utan like. Nokre rike kapitalistar vil tene endå meir pengar. Det er totalt i utakt med alle verdiane vi byggjer idrett på, også fotball sjølvsagt, sa Eggen til VG.

Supporterane reagerer

Også i England vekkjer avgjerda store reaksjonar. Dei seks største supportergrupperingane hos Premier League-klubbane som skal vere med i superligaen, har alle uttalt seg negativt om nyvinninga.

Chelsea-manager Thomas Tuchel sa på ein pressekonferanse at han ikkje visste noko om planane før søndag. Han sa derimot at han som tilsett i klubben stoler på at leiinga tek den rette avgjerda.

– Vi må ikkje miste hovudet. Dette er openbert ein ting mellom klubbane, og vi må konsentrere oss på å vinne det vi kan denne sesongen. Vi stoler på klubben, og det beste er at vi ikkje involverer oss i det idrettspolitiske, sa Tuchel.

Både supporterane i klubben til tyskaren Chelsea, og dessutan Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool og Tottenham har alle vore ute med fordømming av planane om ein europeisk superliga.

Ein gjengangar i utsegnene frå supportergruppene, er at klubbane vil drepe fotballen og si eiga historie. Mellom anna vart det måndag hange ut banner utanfor Anfield i Liverpool med påskrifta «Skam dykk. Kvil i fred, LFC 1892-2021».

Også utanfor Old Trafford var det demonstrasjonar. Der lyder bannerskrifta «Skapt av dei fattige, stole av dei rike».

Uefa uttalte måndag at dei seinare vil komme med meir informasjon om eventuelle sanksjonar mot klubbane som har valt å forme superligaen.

