Handballen avlyser sluttspel – talet på lag i eliteseriane blir auka

sport

Det kjem fram av den nye planen som styret i Norges Håndballforbund har vedteke for avslutning av inneverande sesong. Nye tøffe grep er tekne som følgje av at det framleis vil dryge før det eventuelt kan spelast kampar i topphandballen.

På kvinnesida er det framleis håp om å gjennomføre ein seriefinale mellom Vipers og Storhamar. Der skal seriemeisteren kårast. Håpet er at oppgjeret kan spelast neste månad.

Samtidig blir det framleis planlagt for å avvikle cupfinalen mellom Vipers og Sola. Den er no fastsett til 15. mai eller helgas 22./23. mai.

Follo rykker opp i eliteserien for kvinner, medan ingen lag rykkjer ned. Dermed blir det 14 lag på øvste nivå neste sesong. Det same blir tilfellet på herresida, etter at Kristiansand rykker opp.

Også blant herrane blir sluttspelet avlyst heilt. Der håpar ein likevel å gjennomføre ei kvalifisering til eliteserien i neste sesong. Oppgjera, som skal avgjere kven som får dei tre siste plassane på øvste nivå, blir spelte slik: Sandefjord – Follo, Viking Stavanger – Nøtterøy og Halden TH – Falk Horten.

Dermed blir det òg 14 lag i eliteserien for menn neste sesong.

