Handballen tek nye grep – slik vil dei avslutte sesongen for toppane

Det kjem fram av avgjerdene som styrte i Norges Håndballforbund har teke rundt sesongavslutninga i lys av dei gjeldande koronarestriksjonane. Grepa kjem som følgje av at det framleis vil dryge før det eventuelt kan gjennomførast treningskampar og seriespel i topphandballen.

På kvinnesida er det framleis håp om å gjennomføre ein seriefinale mellom Vipers og Storhamar. Der skal seriemeisteren bli kåra. Håpet er at oppgjeret kan spelast neste månad.

Akkurat no toppar Storhamar tabellen føre Vipers Kristiansand, men sistnemnde har éin kamp til gode.

Samtidig blir det framleis planlagt for å avvikle cupfinalen mellom Vipers og Sola. Den er no fastsett til 15. mai eller helga 22./23. mai. Dersom finalen likevel ikkje kan spelast då, vil det bli jobba for å flytte han til august.

Desse får Europa-plassar

Follo rykkjer opp i eliteserien for kvinner, medan ingen lag rykkjer ned verken frå eliteserien eller førstedivisjon. Dermed blir det 14 lag på øvste nivå neste sesong.

Forbundet opplyser vidare at det ikkje er funne grunnlag for å tildele europacupplassar på bakgrunn av inneverande sesong. Desse blir i staden tildelte etter ei samla vurdering basert på plassering i årets seriespel, fjorårets seriespel og årets NM. Fjorårets sesong veg tyngst.

Det betyr at Vipers Kristiansand får Noregs meisterligaplass, medan Storhamar, Sola og Tertnes skal spele europaliga neste sesong.

På herresida får Elverum og ØIF Arendal europaligaplassar, medan Nærbø og Drammen kan belage seg på spel i EHF-cupen.

14 lag på herresida

Til liks med eliteserien for kvinner, vil òg eliteserien for menn bestå av 14 neste sesong. Kristiansand rykker opp.

Sluttspelet blir heilt avlyst. Det er likevel håp om å kunne gjennomføre ei kvalifisering til eliteserien i neste sesong. Oppgjera som skal avgjere kven som får dei tre siste plassane på øvste nivå blir spelt slik: Sandefjord – Follo, Viking Stavanger – Nøtterøy og Halden TH – Falk Horten.

Elverum er allereie utropt som seriemeister på herresida.

Handballpresident Kåre Geir Lio peikar på at smittetala går ned og at det er håp om at det kan opnast for treningskampar i starten av mai.

– Det baserer seg på når regjeringa har sagt at dei skal komme med nye opplysningar rundt toppidretten, seier Lio til NTB og peikar på at 3., 4. og 5. mai er nemnd som moglege datoar for den nye vurderinga.

– Viss den (opninga) ikkje skulle komme, må vi tenkje på nytt, seier han vidare.

Avlysing neste

På spørsmål om neste skritt i så fall er å setje strek for heile sesongen, svarer handballpresidenten:

– Det må det vere. Då trur eg ikkje vi har igjen meir luft i ballongen.

Tidlegare har Håndballforbundet uttrykt håp om å komme i mål med enkel serie for eliteserien både for kvinner og menn. Det er no ikkje vurdert som realistisk lengre.

Forbundet meiner at ved å leggje opp til berre eit fåtal kampar som sesongavslutning, vil sjansen for at regjeringa gir grønt lys, auke.

