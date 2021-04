sport

Fansen hengde opp svarte banner på stadionportane med ein tydeleg bodskap:

«LFC-fans imot den europeiske superligaen» og «Skam dykk. Kvil i fred, LFC 1892-2021» var skrive der, viser bilete frå Sky Sports.

Planane om ein europeisk superliga med mellom anna seks engelske klubbar har vorte svært dårleg motteke i supporterkrinsar.

Ifølgje nettstaden This is Anfield kjem dei mest ihuga Liverpool-supporterane òg til å fjerne flagg og banner frå tribuneseksjonen The Kop på Anfield.

