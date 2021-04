Medier: Tottenham sparkar Mourinho

sport

Avisene The Telegraph og The Athletic hevdar å vite at Mourinho er ferdig i London-klubben etter halvannan sesong der.

Tottenham ligg på 7.-plass i Premier League og risikerer å gå glipp av meisterligafotball òg neste sesong. Klubben er òg ute av Europaligaen og FA-cupen, men skal spele finale i ligacupen mot Manchester City kommande helg.

Det vakte reaksjonar då Mourinho erstatta supporteryndlingen Mauricio Pochettino som Spurs-manager i november 2019. Portugisaren hadde då vore arbeidsledig i eit snautt år etter å ha fått sparken i Manchester United.

Mourinhos førre tittel kom med United i Europaligaen i 2017.

