RBK-topp Koteng om superligaen: – Ein veldig dårleg idé

sport

– Har de i Rosenborg teke noko felles standpunkt rundt at tolv av storklubbane i Europa vil starte superligaen?

– Vi har ikkje teke noko felles standpunkt, men eg meiner det er ein veldig dårleg idé. At dei går ut med dette no, er godt tima, seier Koteng til NTB.

– Det er jo ikkje tilfeldig at dei kjem med planane no. Uefa har jo styremøtet sitt i dag, der dei skal diskutere endringar av Champions League, seier RBK-styreleiaren.

– At dei rikaste og største skal bli endå rikare, er ein katastrofe for fotballen, og eg skjønner ikkje korleis dei skal få det til. Eg trur at om Premier League set seg imot, så vil ikkje desse planane bli noko av. Det er jo sjølve grunnfjellet i fotballen dei tuklar med, seier Koteng.

Rosenborg er ikkje kvalifisert for Meisterligaen i neste sesong, men skal etter planen ut i kvalifisering om spel i Europaligaen i sommar saman med Molde og Vålerenga. Bodø/Glimt skal spele meisterligakvalifisering.

(©NPK)