Tyske OL-utøvarar får tilbod om vaksine mot koronaviruset

sport

– Olympiarane bør bli vaksinerte i god tid før leikane startar, seier Steve Alter, ein talsperson for det tyske innanriksdepartement.

– Det skjer så fort det er rom for det, seier Alter.

Den tyske OL-komitéen har pressa på for å sørgje for at OL- og Paralympics-deltakarane deira får tilbod om vaksine så raskt som mogleg.

– Det er den einaste måten vi kan sende utøvarar dit med godt samvit, seier Alfons Hörmann, leiaren for den tyske OL-komitéen.

Belgia vedtok òg måndag at dei skal vaksinere OL-utøvarane sine før dei dreg til Tokyo.

OL i Tokyo vart utsett sist sommar og er fastsett med start 23. juli i år. Paralympics opnar 24. august.

