28-åringen, som spelar for Rosenborg, ventar det første barnet sitt i oktober.

– Eg er gravid og ventar det første barnet mitt i oktober. Eg gler meg veldig, fortel Minde til Nidaros.

Landslagsprofilen er uaktuell for spel i 2021-sesongen, og det er grunnen til at trønderklubben no er på jakt etter ein ny forsvarsspelar.

– Eg fann ut av det allereie i januar, så vi har visst det ganske lenge. Rett før påske delte vi det med lagvenninnene mine, seier Minde.

Ho ønskjer seg tilbake på banen.

– Eg skal vere tilbake og klar til seriestart neste sesong. Eg veit ikkje når han startar, men det blir forhåpentleg til vanleg tid, seier Minde, som har kontrakt med RBK ut 2022-sesongen.

