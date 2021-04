Bayern München ser bort frå kategorisk superligadeltaking

sport

Allereie då planane om den nye ligaen vart offentleggjord var det kjent at Bayern München hadde avslått deltaking. Ifølgje Der Spiegel har dei tolv superligaklubbane gitt Bayern München og Borussia Dortmund ein månads frist til å ombestemme seg, men det kjem ikkje til å skje.

– Medlemmene og tilhengjarane våre ønskjer ikkje superligaen. Det er ønsket og målet vårt at europeiske klubbar sluttar opp om den vedunderlege og lidenskapelege turneringa Champions League og utviklar den vidare saman med Uefa. Bayern seier nei til Super League, seier klubbpresident Herbert Hainer i uttalen.

Klubbformann Karl-Heinz Rummenigge vart tysdag vald inn i Uefa-styret. Han er òg klar i utsegnene sine.

– I namnet i styret kan eg uttrykkjeleg fastslå at Bayern ikkje kjem til å delta i Super League. Vi står solidarisk saman med resten av Bundesliga. Det har alltid vore ei stor glede for oss å representere Tyskland i Meisterligaen, og gleda over finalesigeren vår i fjor er uforgløymeleg, seier han.

– For Bayern er Champions League den beste klubbturneringa i verda.

(©NPK)