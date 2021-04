Everton går i strupen på Premier League-rivalar: – Latterleg arroganse

sport

Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea og Tottenham er alle del av fotballprosjektet der totalt tolv klubbar inngår.

Kritikken har vore massiv etter at planane vart annonserte seint søndag kveld. Måndag la styret i Everton ut eit innlegg på nettsidene til klubben som er sterk kost.

Der blir det i all hovudsak retta kritikk mot dei seks Premier League-kollegaene. I innlegget heiter det mellom anna at klubben er «lei seg og skuffa» over at ein utbrytarliga blir pressa fram av seks klubbar som utelukkande handlar ut frå eigne interesser og som øydelegg omdømmet til fotballen og Premier League.

«Denne latterlege arrogansen er ikkje ønskt noko stad i fotballen utanfor klubbene som har utarbeidd denne planen», skriv klubbstyret på Goodison Park.

Det blir vist til at verda og fotballen står midt oppe i ei viruskrise, og at den vanskelege situasjonen gjer samarbeid heilt nødvendig òg i fotballen.

«I staden har desse klubbene i løyndom konspirert om å bryte ut av ein fotballpyramide som har tent dei så godt», skriv Everton-leiinga.

Dei seks Premier League-klubbane som er del av superliga-planane blir gitt merkelappen «Dei sjølvutnemnde Super Six».

Avslutningsvis ber Everton-styret om at Super League-forslaget straks blir trekt tilbake og at «dei private møta som har ført til at vår vakre idrett kanskje har nådd den lågaste posisjonen nokon gong med omsyn til tillit, opphøyrer no».

(©NPK)