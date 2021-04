Fifa-sjef Infantino: – Vi kan berre vere sterkt imot skipinga av superligaen

sport

– La meg vere heilt klar frå start av. Fifa er ein organisasjon som er bygd på verdiar, dei ekte verdiane i idretten, sa presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) før han poengterte:

– Det er ingen tvil, vi kan berre vere sterkt imot skipinga av denne superligaen. Ein lukka butikk som bryt med alle andre etablerte foreiningar.

Frontane er steile og fullstendig fastlåste mellom dei tolv utbrytarklubbane og Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Det fall harde ord frå begge sider måndag.

Uefa-president Aleksander Ceferin var brutal og brukte nemningar som «slangar, løgnarar og kynikarar» om fleire klubbleiarar i ein oppsiktsvekkjande seanse under ein digital mediebrifing.

President Florentino Pérez i Real Madrid, som også er øvste leiar for superligaen, forsvarte den nye ligaen natt til tysdag med at han er nødvendig for å redde økonomien til dei største klubbane.

