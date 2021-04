Fifa-sjefen truleg snart på banen om superligaen

sport

Infantino kjem truleg med ei forklaring for sitt syn på tysdag.

Frontane er steile og fullstendig fastlåste mellom dei tolv utbrytarklubbane og Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Det fall harde ord frå begge sider måndag.

Uefa-president Aleksander Ceferin var brutal og brukte nemningar som «slangar, løgnarar og kynikarar» om fleire klubbleiarar i ein oppsiktsvekkjande seanse under ein digital mediebrifing

Uefa trur det vil få hjelp av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i saka. – Han (Infantino) har sagt at han støttar oss, sa Čeferin måndag.

President en i Real Madrid, Florentino Pérez, som også er øvste leiar for superligaen, forsvarte den nye ligaen natt til tysdag med at han er naudsynt for å redde økonomien til dei største klubbane.

