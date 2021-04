Kjelling henta ny kantspelar: – Eigentleg for god for Drammen

sport

Pedersen, som har ei fortid i ØIF Arendal og Haslum, har signert ein toårskontrakt med den norske eliteserieklubben. Han kjem frå Bjerringbro-Silkeborg.

– Det er eigentleg litt utopisk at August endar opp hos oss. Det trudde eg ikkje var mogleg. Han har gått litt under radaren blant fleire gode norske venstrekantar der ute og er eigentleg for god for DHK, seier Kjelling i ei fråsegn.

Han legg til at pandemien og spelarlogistikken gjorde det mogleg å hente Pedersen no.

– August er først og fremst ein veldig god spelar, og han har vore usedvanleg god i Danmark. Spesielt det siste halvåret har han vore suveren på venstrekanten til BSV, seier Kjelling.

26-åringen frå Notodden har så langt denne sesongen skåra 74 spelemål i serien i ein klubb som vart nummer fire i dansk handball.

– Då eg var 12–13 år reiste vi ofte til Drammen for å sjå Joakim (Hykkerud) spele for DHK, så eg føler at eg allereie har eit forhold til klubben, seier Pedersen.

