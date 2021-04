Pappa og trenar Kåre Mol om sandvolleyhåpa: – Det er til å få gåsehud av

sport

Det norske sandvolleyparet speler den første turneringa si på eit og eit halvt år grunna mellom anna eit lengre skadeavbrekk for Anders Mol, og det har dei klart på meisterleg vis.

Tysdag kveld er det finale i verdsserien i mexicanske Cancún mot Qatar-paret Cherif Samba og Ahmed Tijan.

Kåre Mol hadde ikkje venta at comebacket skulle gå så smertefritt.

– Eg er eigentleg veldig overraska over at dei klarer å reprodusere resultat. Det krev noko heilt anna enn å skape dei første gong. Det krev karakter, og eg lèt meg imponere over det nivået dei klarer å setje, seier Mol til NTB.

Unike

Han seier at han har jobba med mange utøvarar opp gjennom åra, men at dette paret rår over noko heilt spesielt.

– Mange av dei er gode på trening, og så er dei litt dårlegare når dei kjem til konkurransane. Desse gutane er på eit vis motsett. Dei er gode på trening, og så er dei endå litt betre når dei står på bana. Det er til å få gåsehud av kor gode og til stades dei er. Dei har nokre hovud som er heilt unike. Eg er berre utruleg takksam for at dei er norske.

– Er det hovuda deira som er den enkle årsaka til at dei ofte er best når det gjeld?

– Du er nøydd til å vere veldig god i utgangspunktet, men dei klarer alltid å vere litt betre når det gjeld. Dei er fokuserte og på plass og klarer å pushe nivået sitt. Dei hentar fram dei gode servane og det gode spelet i kamp etter kamp. Dei tsjekkarane vi spelte mot måndag går for å vere dei seigaste du kan spele mot, men mennene våre er endå seigare. Det er kult og utruleg imponerande etter ein pause der dei ikkje heilt visste kvar dei var. Dei er betre enn nokon gong, og nivået er akkurat der dei skal vere.

Skadefri

Mol og Sørum har gradvis trena seg opp igjen. Kåre Mol seier at dei har vore forsiktige med sonen Anders' progresjon. No har dei hatt full balltrening i to–tre veker.

– Anders er ein utruleg lettrent person. Han har spelt ball sidan han var ein liten gut og har veldig mykje «ball» i seg. Han har mykje ballkjensle inne, og det skal ikkje mykje trening til før han har ballforma inne.

– Kan han gjere alt som han kunne før han vart skadd?

– Han hoppar maks og har ingen avgrensingar. Han hoppar 100 prosent og gjer det 100 gonger i kvar kamp. Vi tel kvart hopp i kvar kamp, og det blir 600 hopp gjennom ei heil turnering når dei går heilt til finalen. Det er ei stor belastning, men han klarer det fint.

Allereie torsdag startar ei ny turnering i Cancún. Det norske paret deltek ikkje i den tredje same stad. Då dreg dei i staden på treningsleir til Tenerife.

