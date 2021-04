Supporterane står samla mot superligaen – få melder seg ut

sport

Dagleg leiar Tore Hansen i den norske supporterklubben til Liverpool fortel om «overraskande få» utmeldingar sidan rykta om den europeiske superligaen verkeleg skaut fart søndag.

Storklubben har over 50.000 registrerte følgjarar i Noreg.

– Sidan søndag har vi 40-50 som har meldt seg ut, og det er veldig få. Eg trur supporterane skjønar rollene her, at stemma vår er stemma til supporterane. Det set vi pris på, seier Hansen til NTB.

– Vi har faktisk òg vorte kontakta av somme som har lese litt om dette og ønskjer å melde seg inn igjen. Det set vi pris på, legg han til.

Snakk saka til supporterane

Trenden er den same hos andre supporterklubbar. Tottenhams Venner fortel om ti–tolv utmeldingar av ein medlemsmasse på nesten 6.000.

«Vi håper og tror de fleste forstår at vi som supporterklubb er like uenige som dem, og at det vil virke mot sin hensikt å melde seg ut. Jo flere vi representerer, jo sterkere står vi opp mot klubben og dens eiere», skriv leiar Bjørnar Valen i ein e-post til NTB.

Leiar Ronny Madsen i Arsenal Norway seier at supporterklubben ikkje vil sitje stille i båten og varslar at dei vil jobbe mot «galskapen». Men somme supporterar vurderer å melde seg ut.

«Foreløpig har vi 30-50 supportere som har forespurt hva som foregår og vurderer å trekke seg ut. Heldigvis har de fleste supportere forståelse for at det viktigste er å bli værende som medlem», opplyser han.

Liten del

Den norske avdelinga til Manchester United, som hadde 42.621 medlemmer per 31. mai i fjor, fortel om cirka 100 førespurnader frå supporterar som ønskjer å melde seg ut med utgangspunkt i superliga-stormen. Det svarer til 0,2 prosent av medlemsmassen.

Liverpool og Manchester United har dei klart største supportergrupperingane i Noreg. Arsenal og Tottenham er deretter dei største saman med Leeds.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham er dei seks engelske klubbane som er med på skipinga av Super League.

