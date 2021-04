Uforsonleg Pérez i TV-intervju om superligaen: – Nødvendig for å overleve

sport

Det kom fram i eit sjeldan TV-intervju måndag kveld. Der vart situasjonen mellom utbrytarane og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ytterlegare tilspissa.

– Pandemien har ruinert klubbane, vi treng superligaen i staden for meisterligaen for å kunne hente inn dei tapte inntektene etter pandemien, sa Pérez i det populære TV-programmet «El Chiringuito de Jugones».

Planen om den europeiske superligaen har vekt sterke reaksjonar ute i Europa, utan at det synest å affisere Pérez det minste. Han blir truleg leiar for utbrytargruppa.

Han peika på at den mest attraktive fotballen blir spelt mellom dei største klubbane, noko som aukar verdien for TV-stasjonane og sørgjer for større inntekter.

– Det er ikkje berre dei rike som ønskjer superligaen, vi gjer dette for å redde fotballen frå den krisa ho er i, sa han og hevda at dei største klubbane vil fordele inntektene òg til dei mindre.

Truslane frå Uefa om at både dei aktuelle superligaklubbane og spelarane vil bli kasta ut av meisterligaen og spelarane nekta å spele landskampar, prellar fullstendig av på Pérez:

– Spelarane våre vil ikkje bli kasta ut frå VM. Det garanterer eg. Det kan dei vere 100 prosent sikre på. Å kaste oss ut frå denne meisterligasesongen? Absolutt ikkje. Det garanterer eg 100 prosent. Monopolet til Uefa er over. Det er tid for ein ny æra, sa han.

Han sa òg at superligaklubbane vil gå i dialog med Uefa framover.

Måndag var Uefa-president Aleksander Ceferin beinhard i kritikken sin av klubben. Han kalla nokre av leiarane for slangar og løgnarar.

(©NPK)