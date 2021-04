Juventus-aksjen stupte etter superliga-fiasko

sport

Dermed følgde han i fotspora til Manchester United-aksjen som allereie tysdag opplevde eit markant fall på New York-børsen.

Juventus-aksjen nådde sitt høgaste nivå sidan september etter at Super League-planane vart lanserte natt til måndag. Tysdag og onsdag vart oppgangen følgd av eit kraftig fall.

Det kom i kjølvatnet av at dei seks engelske klubbane som skulle delteke i superligaen trekte seg frå prosjektet tysdag kveld. Avgjerda vart teken etter at det i to dagar hadde blåse orkan rundt planane.

Juventus-aksjen fall allereie tysdag 4,23 prosent på Milano-børsen, og i morgontimane onsdag var han ned ytterlegare 10,77 prosent.

Manchester United-aksjen fall med åtte prosent på New York-børsen i kjølvatnet av superliga-kollapsen. Dermed var han brått tilbake på same nivå som før prosjektet vart lansert.

Tysdag vart det òg kjent at Ed Woodward gir seg i jobben som klubbdirektør i United. Han trer til side ved utgangen av 2021.

