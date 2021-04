Liverpool-eigar Henry til fansen: – Unnskyld

sport

– Eg vil beklage til alle Liverpool-fans for oppstyret eg har forårsaka dei siste 48 timane, seier han i ein video publisert på Liverpools nettside.

– Det seier seg sjølv, men det skal seiast at prosjektet som vart lagt fram, aldri ville gå utan støtta til fansen. Ingen har tenkt noko anna i England. I løpet av desse 48 timane har de vore veldig klare på at dette ikkje ville gå. Vi høyrde dykk. Eg høyrde dykk, seier Henry vidare.

Like før midnatt tysdag melde Liverpool seg ut av Super League-prosjektet, som i utgangspunktet omfatta 15 av dei største klubbane i Europa.

Planen var å danne ein eigen utbrytarliga. Planane vart kjende søndag.

– Eg vil beklage til Jürgen (Klopp), Billy (Hogan, toppsjef i Liverpool), spelarane og alle som jobbar så hardt i Liverpool for å gjere fansen vår stolte. Dei har ikkje noko ansvar for denne forstyrringa. Dei vart mest forstyrra på urettferdig vis. Det er det som gjer mest vondt. Dei elskar klubben og jobbar for å gjere dykk stolte kvar einaste dag, seier John Henry.

(©NPK)